La circulation des trains interrompue à Gare du Nord à cause d'un problème électrique

Sont concernés, les trains circulant en France (TGV et TER) mais aussi les Eurostar et les Thalys. Le trafic devrait rependre vers 16h. Les RER et les Transilien sont également touchés. En cause, un défaut d'alimentation électrique à Saint-Denis à la suite d'une rupture de caténaire.

La circulation des trains est interrompue au départ et à l'arrivée de Paris Nord jusqu'à 16h ce dimanche en raison d'un défaut d'alimentation électrique à Saint-Denis à la suite d'une rupture de caténaire à La Plaine-Saint-Denis. La reprise de la circulation des TGV et TER au départ et à destination de Gare du Nord est estimée à 16h.

Un "défaut d'alimentation électrique à Saint Denis" est à l'origine du chaos, sans que la SNCF puisse dire dans l'immédiat si cette panne électrique est liée aux forts orages qui ont traversé la France samedi. "C'est trop tôt pour le dire", explique un porte-parole du groupe.

D'après ce que l'on sait pour le moment, l'alimentation électrique a été rétablie en gare de Saint-Denis. Un TGV bloque toujours la voie, la circulation reprendra progressivement une fois celui-ci dégagé.

Des retards à prévoir à l'arrivée et au départ

Sont concernés par ces perturbations, les trains circulant en France (TGV et TER), mais également les Eurostar et les Thalys. Gare du Nord, les retards à l'arrivée sont de 2h30 en provenance de Compiègne, Saint-Quentin et Amiens, 2h en provenance de Bruxelles. Au départ, il faut compter 3h de retard pour Londres, Calais et Lille.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les RER et Transiliens sont également touchés. Sur le RER B, le trafic reprend progressivement sur l'ensemble de la ligne après avoir été interrompu entre Aulnay et Châtelet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le RER C, le trafic est interrompu de Musée d'Orsay vers Paris Austerlitz jusqu'à 14h30. En conséquence, le trafic est fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le RER D, le trafic est interrompu entre Paris Gare de Lyon et Orry-la-Ville - Coye jusqu'à 13h30 et fortement ralenti sur le reste de la ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Enfin, sur la ligne K, le trafic se fluidifie après avoir été interrompu entre Paris Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur la ligne H, le trafic est interrompu entre Paris Gare du Nord et Sarcelles - Saint-Brice et entre Paris Gare du Nord et Ermont - Eaubonne.