La circulation des trains interrompue à partir de lundi entre Boulogne et Calais

Le talus s'est affaissé en début de mois entre Marquise et Wimereux dans le Pas-de-Calais et les trains circulaient depuis au compte-goutte et à une vitesse très réduite. Mais la SNCF doit interrompre totalement la ligne entre Boulogne et Calais : les travaux vont durer plusieurs semaines, jusqu'au début de l'année 2023. La situation est "évolutive" car le talus a continué à s'affaisser durant la semaine. Cela pourrait s'expliquer par les fortes précipitations de ces dernières semaines.

ⓘ Publicité

Des autocars de substitution, au moins 12 A/R à partir de lundi

Les usagers vont devoir prendre leur mal en patience et les abonnés ne seront pas dédommagés. La SNCF explique qu'une offre de substitution leur est proposée pour faire face à cet "aléas externe". Des autocars de remplacement sont mis sur les routes, avec six allers-retours ce samedi puis dimanche. La fréquence devrait doubler à partir de lundi. Certains cars seront plus directs que d'autres et les correspondances vont être assurées à Calais - Fréthun et à Boulogne.

Il est tout de même conseillé de vérifier son trajet la veille à partir de 17 heures sur l'application et le site des TER Hauts de France.