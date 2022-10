La circulation des trains très perturbée entre la Lorraine et le Luxembourg, à cause d'un incident technique

Un incident technique, dont la nature n'a pas été précisée par les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), est survenu ce vendredi après-midi en gare de Bettembourg. La circulation des trains a été interrompue dans les deux sens, entre Luxembourg-Ville et Bettembourg. Cela concerne particulièrement les lignes 90 (Luxembourg-Bettembourg-Thionville) et 60 (Luxembourg-Esch/Alzette-Rodange) souvent empruntées par les frontaliers lorrains.

Il a ensuite été précisé que le trafic n'était pas totalement interrompu sur la ligne 90 : les frontaliers doivent donc s'attendre à des suppressions de trains et des retards.

Retour à la normale attendu vers 18h30

Les CFL ont mis en place des bus de substitution , entre la capitale luxembourgeoise et Bettembourg d'une part, et entre Bettembourg et à destination de Bettembourg [et vice versa], respectivement entre Bettembourg et Noertzange, d'autre part, mais cela ne permet pas aux frontaliers de rentrer chez eux ce soir.

Il est en revanche possible de prendre les bus luxembourgeois pour revenir vers la Lorraine : les lignes RGTR 502 (qui dessert Hettange-Grande et a pour terminus Thionville), 501, 503 et 504 (terminus Thionville).

Sur Twitter, la SNCF affirme que les CFL lui ont indiqué un retour à la normale aux alentours de 18h30.

Immédiatement, le hashtag #CovoitMetzLux a ressurgi sur Twitter : la communauté des frontaliers s'organise pour préparer le retour à la maison ce vendredi soir, notamment grâce au covoiturage.