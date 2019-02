La circulation des trains interrompue entre Nîmes et Montpellier

Baillargues, France

La circulation des trains est momentanément interrompue ce dimanche 10 février sur la ligne entre Nîmes et Montpellier. En cause, un accident de personne à la mi-journée en gare de Baillargues. Des retards sont à prévoir mais aucun train n'est bloqué sur les voies. Les équipes de la SNCF sont sur place pour permettre une reprise du trafic au plus vite.