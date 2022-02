La circulation des trains interrompue entre Reims et Charleville-Mézières

La circulation des trains est coupée entre Reims et Charleville-Mézières ce lundi après-midi

Les trains entre Reims et Charleville-Mézières ne circulent pas ce lundi 21 février à cause d'un incident sur une caténaire, un peu plus tôt dans la matinée.

Les deux sens de circulation sont concernés. L'incident sur la caténaire a eu lieu entre Amagne et Charleville-Mézières et serait lié aux conditions climatiques actuelles. Des travaux sont nécessaires. Quelques cars assurent les allers-retours entre les deux villes, selon la SNCF. Un retour à la normale est prévu pour mardi matin.