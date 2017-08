La circulation des trains interrompue les 13 et 14 août en raison de travaux d'aiguillage

La SNCF procède au remplacement de 3 aiguillages en gare de Belleville-sur-Saône. Pour ce faire, une interruption totale des circulations est prévue du 12 août à 23h55 au 14 août à 23h55.

SNCF Réseau poursuit cette année un important programme de renouvellement et de modernisation des infrastructures. La société ferroviaire explique ainsi vouloir "maintenir et développer le niveau de performance des lignes ferroviaires françaises". Les travaux préparatoires ont débuté depuis le 17 juillet, avant le remplacement de trois aiguillages et de 137 m de voie en gare de Belleville-sur-Saône. Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre du programme Vigirail, lancé en 2013 pour renforcer la sécurité des aiguillages avec l’objectif d’en remplacer 500 par an.

Le chantier se situe en entrée de gare, en secteur urbanisé, et un dispositif d’information des riverains a été mis en place en concertation avec la commune.Les travaux principaux auront lieu du 12 au 19 août, avec notamment une interruption totale des circulations du 12 août à 23h55 au 14 août à 23h55. Les travaux de finition interviendront du 21 août au 9 septembre.

Les étapes du chantier - SNCF

Des dessertes supprimées

Ces travaux en gare de Belleville-sur-Saône auront pour conséquence l’absence de desserte ferroviaire des gares de Saint-Georges-de-Reneins, Belleville-sur-Saône, Romanèche-Thorins, Pontanevaux et Crèches-sur-Saône en Saône-et-Loire.

Lignes impactées :

Pour les TER :

Dijon - Macon - Lyon : Les relations TER entre Dijon et Lyon seront détournées à partir de Mâcon via Bourg-en-Bresse et Ambérieu. Une substitution routière sera mise en place pour les gares intermédiaires entre Mâcon et Lyon.

Mâcon - Lyon - Valence-Ville : Certains TER seront supprimés de Mâcon à Lyon. Les autres verront leurs origine/terminus limitées à Villefranche-sur-Saône où une substitution routière sera mise en place pour rallier Mâcon ou en venir.

Pour les TGV :

Ces travaux auront un impact pendant 48h sur certaines relations TGV Rhin – Rhône, dont certaines dessertes verront leurs origines ou leurs terminus limités à Lyon au lieu de Dijon et d’autres seront suspendues.

L’ensemble des canaux d’information et de vente, ainsi que les billets déjà achetés tiennent compte de ces modifications.