La circulation des trains interrompue à Paris-Montparnasse : des retards à la gare Saint-Jean

Attention si vous devez prendre le train à la gare Saint-Jean. Le trafic est à l'arrêt à Paris-Montparnasse après un problème technique à Vanves et créé de gros problèmes sur le réseau. Certains trains sont déroutés vers les gares d'Austerlitz et Massy.

Mauvaise nouvelle pour les usagers de la gare Montparnasse en ce dimanche de chassé-croisé des vacances. Le trafic des trains est interrompu au départ et à l'arrivée de la gare. "Un dérangement d’installation dans le secteur de Vanves (Hauts-de-Seine) à la sortie de la gare de Paris Montparnasse interrompt la circulation au départ et à l’arrivée de cette même gare", annonce la SNCF.

La SNCF conseille de reporter son voyage

Un problème qui a des répercussions sur la gare de Bordeaux St-Jean. Si les trains au départ ne sont pas impactés pour l'instant, de gros retards sont à prévoir pour les trains à l'arrivée. Certains trains sont reportés en gare de Paris Austerlitz et Massy", indique la SNCF. D'autres trains pourraient être supprimés. Le groupe ferroviaire conseille à ses voyageurs "à destination ou en provenance de Paris Montparnasse de reporter, dans la mesure du possible, leurs déplacements" ce dimanche.

Problème inconnu

Une cinquantaine d'agents d'Île-de-France et de la région Centre ont inspecté toute la nuit les câbles électriques et télécom situés le long des voies et dans le poste d'aiguillage, afin de déterminer la cause de ce problème. Ce dimanche matin à 7 heures, elles étaient toujours inconnues. Les recherches se poursuivent. Le trafic devrait reprendre à la mi-journée.