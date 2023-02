La circulation des trains interrompue sur les lignes Toulouse-Carcassonne et Agen-Montauban

Une matinée compliquée sur les rails dans la région Toulousaine. Le trafic des trains LiO est interrompue entre Toulouse et Carcassonne et entre Agen et Montauban depuis 7 heure ce jeudi matin après les pannes de deux trains de marchandises.

La SNCF espère un retour à la normale vers 9 heures.