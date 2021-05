La SNCF l'annonce ce mercredi soir : la circulation des trains reprend entre Saint-Étienne et Lyon dès ce jeudi. Une circulation en mode dégradée avec seulement trois allers-retours TER entre Lyon et Saint-Etienne dans la journée.

La circulation des trains reprend dès ce jeudi 13 mai entre Saint-Étienne et Lyon

Bonne nouvelle ! Des trains vont de nouveau circuler entre Saint-Étienne et Lyon dès ce jeudi 13 mai. Le trafic est interrompu depuis le 11 mai suite à l'éboulement d'un talus, "grignoté" par le Gier en crue.

La reprise reste très partielle et symbolique. Ce jeudi 13 mai, il n'y aura seulement que 3 allers-retours en TER entre Lyon et Saint-Étienne dans la journée. Il y aura aussi 3 allers-retours en TGV entre Paris et Saint-Étienne avec des arrêts exceptionnels. La SNCF ne précise pas lesquels ce mercredi soir.

Peu de passagers pourront bénéficier de ces trajets, des cars de substitutions sont donc toujours mobilisés. "19 cars feront des allers-retours pour prendre en charge les clients entre Givors et Saint-Etienne", précise l'entreprise ferroviaire.

Un train toutes les heures dès vendredi

Une montée en puissance est prévue dès vendredi. _"__Un train circulera toutes les heures dans chaque sens"_entre Lyon et Saint-Étienne assure la SNCF.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les agents de l'entreprise ont scié le poteau se trouvant dans le Gier. Ils ont remonté les câbles qui se trouvaient dessus au bord des voies. Des opérations de sécurisation qui permettent la reprise du trafic, mais les travaux sont loin d'être terminés. Les agents vont désormais inspecter le mur de soutènement touché par la crue. "L’inspection complète des ouvrages nécessite d’attendre la stabilisation des conditions météo. Le chantier de réfection de la voie dégradée devrait s’étaler sur plusieurs semaines", conclut la SNCF.