La circulation des trains revient à la normale dès le 13 juin entre Lyon et Grenoble et Chambéry

C'est un soulagement pour les usagers des TER et TGV entre Grenoble et Lyon et entre Chambéry et Lyon. La SNCF annonce une reprise normale du trafic dès ce mardi 13 juin, contre le mercredi 14 initialement prévu. Depuis le 4 juin une coulée de boue ne permettait que de circuler sur une seule voie à proximité de Bourgoin-Jallieu, côté La Tour-du-Pin et Saint-André-le-Gaz.

Pendant les travaux les TER entre Chambéry et Lyon ont été détournés par Ambérieu-en-Bugey et les TGV Grenoble-Lyon par Valence. Les trains pourront de nouveau rouler sur les deux voies de leur trajet habituel ce mardi "dès les premières circulations".