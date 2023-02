Reprise de la circulation gare de l'Est après un incendie aux abords des voies

La circulation des trains qui était totalement interrompue au départ et à l'arrivée des trains gare de l'Est ce lundi 6 février en début d'après-midi a repris en milieu d'après-midi. Une interruption du trafic qui faisait suite à un incendie aux abords des voies à Noisy-le-Sec. Les trains à l'arrivée et aux départs accusaient des retards pouvant aller jusqu'à une heure.

L'interruption du trafic a duré près d'une heure selon nos constatations sur place gare de l'Est.

Interruption du trafic en gare de l'Est suite à un incendie aux abord des voies © Radio France - Alexandre Audabram

L'arrêt du trafic concernait les grandes lignes, mais aussi la ligne E du RER et sur la ligne P.

Il y a 15 jours, un incendie sur des câbles électriques d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne avait paralysé l'ensemble du trafic de la gare de l'Est à Paris . Le weekend des 4 et 5 février, un chantier de la SNCF avait lui entrainé la suspension ou le report du trafic TGV de la gare de l'Est vers la gare du Nord pour les trains en direction et à destination de la Champagne, la Lorraine et l'Alsace, ainsi que des perturbations sur les TER d'Ile-de-France.

Chaque jour, 500.000 passagers passent par la gare de l'Est pour voyager.