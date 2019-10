La circulation des trains toujours perturbée ce samedi en Moselle

Les TGV Ouigo et les TER sont les plus impactés.

Moselle, France

Le mouvement se poursuit à la SNCF. Les syndicats estiment ne pas avoir trouvé d'accord après avoir appelé les cheminots à exercer leur droit de retrait ce vendredi suite à un accident en Champagne-Ardenne ce jeudi. La direction appelle la "grève sans préavis totalement irrégulière" à cesser au plus vite, mais la circulation va rester très perturbée ce samedi.

Les Ouigo et les TER les plus touchés

La Moselle n'échappe pas au phénomène. Ce samedi, aucun TGV low-cost Ouigo ne devrait circuler. De plus, le trafic des TER devrait être particulièrement compliqué, notamment au départ de Metz mais aussi de Forbach. Plusieurs départs, principalement vers Bettembourg au Luxembourg et Nancy, sont supprimés. La SNCF invite les usagers à s'informer le plus possible de l'état du trafic.