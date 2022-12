La circulation des trams et des bus de l'agglomération bordelaise perturbée le jeudi 8 décembre

Le préavis a été déposé par la CGT. Les autres organisations syndicales sont solidaires. Ce préavis sera effectif jusqu'à la fin du mois de décembre. 71 % des conducteurs de tram et 66 % des chauffeurs de bus de TBM se sont déclarés grévistes. Par ailleurs la CFTC lance un autre préavis de grève dès ce samedi 10 décembre pour tous les weekends jusqu'à fin janvier. Les syndicats appellent tous les corps de métier à cesser le travail.

Le délégué CFTC de TBM Pascal Mesgueni explique : "On n'arrive pas à recruter des conducteurs. Alors si on n'a pas en plus un pouvoir d'achat qui correspond à l'inflation ; on aura du mal à travailler dans ces conditions". Le préavis de ce jeudi coïncide avec la journée de NAO (négociation annuelle obligatoire) sur les augmentations de salaire."

TBM a communiqué la liste des perturbations causées ce jeudi 8 décembre par le mouvement de grève déclenché par les syndicats.

Les trams

Fréquence réduite de 6h à 21h

Ligne A : 20mn entre Buttinière et Pin Galant (40mn au delà)

entre Buttinière et Pin Galant (40mn au delà) Ligne B : 20mn entre Claveau et Bougnard (40mn au delà)

entre Claveau et Bougnard (40mn au delà) Ligne C : 20mn entre Cracovie et Gare de Bègles (40mn au delà)

entre Cracovie et Gare de Bègles (40mn au delà) Ligne D : 30mn

Les bus

Lignes 1, 3, 9 : 15mn (30mn entre Issac et Villepreux)

(30mn entre Issac et Villepreux) Lignes 5, 10, 16 : 20mn

Lignes 2, 4, 8, 11, 12, 15, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 64, 67, 72, 87 : trafic interrompu

Navette Arena et ligne TBNight : trafic interrompu

Les lignes de bus 7, 21, 22, 25, 30, 32, 36, 38, 43, 44, 46, 49, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 et ResagoBouliac : trafic normal

Les BatCub fonctionneront normalement et les parcs relais seront accessibles.