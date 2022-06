La circulation des tramways fortement perturbée ce jeudi dans la métropole lilloise

La CGT, rejointe par l'Unsa, reconduit son appel à la grève ce jeudi sur le réseau Ilévia pour réclamer une revalorisation des salaires. Après de fortes perturbations ce mardi, plus faibles ce mercredi, la circulation des tramways connaîtra "d'importants retards" ce jeudi, entre 6h45 et 9h15 et entre 17h et 20h.

La CGT dénonce une stratégie d'utilisation d'intérimaires

Selon la direction d'Ilévia, les lignes de bus, en réseau urbain et péri-urbain, circuleront normalement ce jeudi, ainsi que les deux lignes de métro. Ilévia incite les usagers à consulter en temps réel les prévisions sur son site et son application.

De son côté, la CGT dénonce une stratégie d'utilisation de salariés intérimaires pour remplacer les salariés grévistes, ce qui explique l'absence de perturbations sur le réseau des bus. "Ils préfèrent cette stratégie au lieu de nous rassembler autour de la table", regrette Mohamed Farhi, secrétaire général de la CGT-Ilévia.

Une grève plus imprévisible dès lundi

Le syndicat prévoit déjà une reconduction ce vendredi ainsi qu'en début de semaine prochaine, avec des fortes perturbations. "On va inviter les salariés à faire grève par tranche de dix minutes à chaque heure de travail, ce qui compliquera la tâche de la direction", explique Mohamed Farhi. L'appel à la grève sera cependant levé ce week-end.