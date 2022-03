La circulation des tramways perturbée pendant deux jours à Montpellier

La circulation des tramways sera perturbée à Montpellier, dimanche et lundi 7 mars 2022, avec le Sommet de la Présidence française de l'Union européenne. Les lignes 1, 2 et 4 sont concernées.

Sur les deux jours, la ligne 1 ne desservira plus les stations Louis Blanc, Corum et Comédie. En plus, la ligne 2 ne s'arrêtera pas à la place de la Comédie. Lundi matin, la 4 ne desservira pas les stations Observatoire et Pompignane, et toutes celles qui sont entre les deux. Par ailleurs, les dessertes à la gare Saint-Roch seront légèrement modifiées.