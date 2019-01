La circulation des tramways reprend progressivement au Mans

Après une interruption de plusieurs heures sur une partie des lignes, le trafic reprend dans l'agglomération mancelle. Il avait été perturbé à cause d'un poteau de tramway endommagé par un chauffard.

Le Mans, France

Le trafic avait été totalement interrompu ce vendredi matin entre le dépôt d'Antarès et l'arrêt Saint-Martin sur la T1 et entre Bellevue et le centre-ville sur la T2.

Selon la Setram, le service reprend progressivement sur les lignes de tramways en ce milieu d'après-midi.

15:47 Reprise progressive sur les lignes T1 et T2. — SETRAM (@SETRAM) January 18, 2019

Un poteau endommagé par un chauffard

Si la circulation a été interrompue, c'est à cause du chauffeur d'une camionnette qui a percuté un poteau de caténaire, dans la nuit de jeudi à vendredi, à hauteur de l'arrêt Durand-Vaillant. Après avoir heurté un scooter, l'automobiliste a tenté de fuir avant de toucher violemment le poteau.

La fourgonnette a été complètement détruite dans l'accident. - DR

Le poteau a été retiré par les équipes de la Setram qui ont ensuite tendu la caténaire. Une intervention qui a nécessité l'interruption du trafic pendant une bonne partie de la journée.

Le poteau a été plié sous l'effet du choc. - DR

Un nouveau poteau doit désormais être installé. En attendant, les tramways circulent au ralenti dans le secteur concerné par l'incident.