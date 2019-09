La circulation déviée toute la semaine sur la RN149 entre Poitiers et Parthenay

Conséquence de la réfection de la chaussée dans la traversée d'Ayron et de Chalandray, la circulation est déviée toute la semaine sur la nationale 149. La déviation se fait dès la sortie de Poitiers et de Parthenay et vous fait passer par Airvault.

Poitiers, France

Si vous êtes amené à circuler sur la 149 entre Poitiers et Parthenay prévoyez un temps de parcours plus important. En raison de travaux de réfection de la chaussée au niveau d'Ayron, la circulation est totalement déviée via Airvault. Pour aller de Poitiers à Parthenay vous devrez du coup parcourir 75 km contre 55 habituellement. Cela concerne plus de 7400 véhicules dont 1670 poids-lourd chaque jour.

La déviation mise en place ce matin sera levée à la fin de la semaine sauf aléas climatiques. Les travaux de réfection de la chaussée concernent les traversées des communes d'Ayron et de Chalandray. Au total 4 km de chaussée à refaire pour un coût de 580 000 euros.