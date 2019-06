La circulation différenciée dans l'agglomération de Strasbourg : comment ça marche?

A cause de la canicule et de la pollution à l'ozone, la préfecture du Bas-Rhin instaure la circulation différenciée sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. A partir de jeudi 6 heures, les vignettes Crit'air entrent en vigueur : les 0, 1, 2 et 3 permettent de circuler, pas les 4 et 5.

Strasbourg, France

N'oubliez pas votre vignette ce jeudi matin, si vous roulez dans l'Eurométropole de Strasbourg. Canicule et pollution obligent, le dispositif de circulation différenciée entre en vigueur dès 6 heures et jusqu'à 22h. Seules les véhicules avec les vignettes verte, 1, 2, et 3 pourront circuler (voir le tableau des différentes classes plus loin dans cet article). Les vignettes 4 et 5 doivent rester au garage.

Quel est le périmètre concerné ?

Le périmètre est celui des 33 communes de l'Eurométropole. La préfecture annonce cependant des exceptions, "afin de maintenir les itinéraires de liaisons permettant d’offrir une solution au trafic de transit". Ainsi, des axes au nord et au sud de l’agglomération ne sont pas concernés par la restriction de circulation :

A4 au nord de l’échangeur A4/A35 à Vendenheim

A35 au nord de l’échangeur A4/A35 àVendenheim

A35 du difuseur n°10 dit de Geispolsheim jusqu’au difuseur n°6 dit de la Vigie

RN 83

RN353

RD1083

.

Ces exceptions sont valables dans les deux sens de circulation.

Contrôles pédagogiques et contrôles de vitesse

En théorie, l'absence de vignette Crit'Air sur le pare-brise entraîne une amende de 68 euros. La préfecture annonce toutefois des "contrôles pédagogiques, dans un premier temps" par les polices nationale et municipale et par la gendarmerie.

Il y aura également des contrôles de vitesse : la vitesse maximale autorisée pour les véhicules est abaissée de 20 km/h, sans descendre en dessous de 70 km/h, sur l’ensemble du réseau routier du département.

Quelle vignette pour quel véhicule

Sur son site internet, le ministère de la transition écologique et solidaire récapitule le fonctionnement du dispositif Critair. Ceux qui n'ont pas encore demandé cette vignette peuvent le faire sur le site www.certificat-air.gouv.fr. Elle coûte 3,62€. Le site propose de télécharger une attestation immédiatement après l'achat. Ce document permet de circuler avant l'envoi par la poste du document, à condition que le véhicule satisfasse les critères qui permettent d'obtenir la vignette verte, 1, 2 ou 3.

Si vous souhaitez savoir la vignette Crit'Air de votre véhicules, consultez le tableau ci-dessous

Le tableau des vignettes en fonction des véhicules. - Ministère de la transition écologique et solidaire

Les conditions d'application du dispositif de circulation différenciée :