La circulation différenciée mise en place dans le Grand Avignon à partir de ce jeudi

En raison d'un pic de pollution à l'ozone dû à la canicule, la circulation différenciée est mise en place dans le Grand Avignon, à partir de ce jeudi et pour plusieurs jours. Seules les voitures les moins polluantes, équipées de vignettes Crit'Air 1,2 ou 3 pourront rouler, de 6h à 20h.

L'épisode caniculaire que nous traversons dégrade la qualité de l'air dans le Vaucluse. La préfecture met donc en place la circulation différenciée, à partir de ce jeudi. Seules les voitures considérées comme les moins polluantes peuvent sortir du garage. Il s'agit de celles équipées de vignettes Crit'Air 1, 2, ou 3. Les autres doivent rester au garage. Cette mesure concerne tous les véhicules à moteur, y compris les motos.

La circulation différenciée s'applique à Avignon, et dans sept communes gardoises situées sur le territoire du Grand Avignon : Roquemaure, Sauveterre, Pujaut, Villeneuve-lès-Avignon, Saze, Les Angles et Rochefort-du-Gard. Notez qu'en raison du risque incendie toujours présent sur la Montagnette, la mesure ne sera exceptionnellement pas appliquée sur les communes de Barbentane, Châteaurenard, Noves et Rognonas.

La circulation différenciée sera levée par un nouvel arrêté préfectoral, à la fin de l'épisode de pollution.

Vous pouvez demander votre vignette Crit'Air sur le site officiel certificat-air.gouv.fr. Elle coûte 3€62.

Notez que durant tout le pic de pollution, le Grand Avignon propose la gratuité sur tout le réseau Orizo (bus et tram) à partir de ce jeudi 21 juillet.