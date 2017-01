La chasse aux véhicules les plus polluants continue à Paris, la circulation différenciée est prolongée jusqu'à mercredi

Les véhicules les plus polluants seront à nouveau interdits à Paris et en petite couronne en raison de l'épisode de pollution de l'air. Seuls les véhicules disposant de vignettes Crit'air de classe 1 à 4 pourront circuler mardi et mercredi.

L'interdiction qui concerne les véhicules non classés et les véhicules de classe 5 (immatriculation entre 1997 et 2001) est donc prolongée mardi et mercredi en raison d'un pic de pollution qui dure.

Lundi, de nombreux contrôles ont été effectués dans la capitale.

Contrôle de police place d'Italie © Maxppp -

"Une certaine tolérance" est encore observée concernant, explique Françoise Hardy, sous-directrice à la circulation de la préfecture de police. Un quart des Franciliens ont acheté leur vignette (sur le site www.certificat- air.gouv.fr) mais tous ne l'ont pas reçue. "S'ils nous montrent le récépissé c'est bon", ajoute-t-elle. "On fait encore de la pédagogie".

En revanche, les véhicules sans vignette car trop anciens (interdits de manière permanente en journée à Paris) étaient verbalisés (22 à 135 euros selon le lieu et le type de véhicule).

En parallèle, le covoiturage était recommandé et un forfait jour spécial à 3,80 euros pour les transports en commun a été instauré.