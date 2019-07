La circulation différenciée reconduite mercredi

Seuls les véhicules Crit'Air 0 à 2 peuvent circuler de 5h30 à minuit. La pollution à l'ozone sera encore plus forte ce mercredi.

Les vignettes Crit'Air 3,4 et 5 sont de nouveau interdites à l'intérieur de l'A86 mercredi.

La préfecture de police de Paris reconduit la circulation différenciée ce mercredi à Paris et en petite couronne, pour la deuxième journée consécutive, en raison d'un épisode de pollution à l'ozone persistant.

Comme mardi, les véhicules les plus polluants Crit'Air 3, 4 et 5 sont bannis à l'intérieur de l'A86 entre 5h30 et minuit. La ville de Paris met en place l'a gratuité du stationnement résidentiel pour toute la journée.

La Ville appelle toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à suivre les messages de prévention et à faire preuve de civisme en adaptant leurs comportements et en empruntant prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou tout mode de transport respectueux de l’environnement – notamment le vélo.

Pour répondre aux questions des Franciliennes et Franciliens, la Préfecture de Police met en place un numéro vert : 0805 200 450.

La pollution à l'ozone encore plus forte ce mercredi

Selon les prévisions d'Airparif, le seuil de pollution à l'ozone pourrait atteindre ce mercredi 24 juillet un "niveau compris entre 200 et 230 microgrammes par mètre cube". Ce mardi, ce taux est compris entre 155 et 185 microgrammes par mètre cube. L'air est considéré de bonne qualité en dessous de 120 microgrammes par mètre cube.