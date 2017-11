La circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : attention à la manifestation à Paris samedi

Ce week-end, le RERC et la ligne L du Transilien seront perturbés. Attention aux travaux sur l'A4 et la Francilienne. Dans Paris, samedi, une manifestation est prévue à 14h30 place de la République.

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France ce week-end? Tanguy Bocconi du Pôle mobilité de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs.

Dans les transports en commun

Sur le RER C, le trafic est interrompu à partir de 21h30 jusqu’à la fin du service entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau via pont de Rungis en raison de travaux de modernisation de la gare de Choisy-le-Roi.

Le trafic est interrompu également entre Paris-Austerlitz et Juvisy-sur-Orge en raison de travaux de maintenance toujours à partir de 21h30.

Sur la ligne L du Transilien, il y a moins de trains, tout le week-end, entre Paris Saint-Lazare / Saint-Nom la Bretèche / Versailles Rive Droite et Nanterre Université en raison de travaux.

Sur la route

Des perturbations sont attendues en raison de travaux sur l’A4 dans les 2 sens entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne.

C'est la même chose sur la Francilienne entre Emerainville et Pontault-Combault.

Pas de fermetures nocturnes prévues ce week-end sur les autoroutes et les grands axes. Même chose pour les voies sur berges quais viaducs et tunnels dans Paris.

Paris

Samedi 25 novembre 2017, mobilisation nationale contre les violences faites aux femmes. Une manifestation est prévue à 13h à Montreuil et à 14h30 sur la Place de la République.