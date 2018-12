La circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : attention aux manifestations des Gilets jaunes

Si vous avez besoin de vous déplacer à Paris et en Ile-de-France le 1er et 2 décembre 2018, attention ! Ce week-end, les actions des Gilets jaunes devraient beaucoup perturber la circulation dans notre région. Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter.

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France samedi et dimanche 1er et 2 décembre 2018 ? A Paris, attention ! Samedi, le mouvement des Gilets jaunes devrait perturber les déplacements dans le quartier des Champs Elysées mais aussi ailleurs dans Paris aussi bien sur la route que dans les transports en commun.

Les actions des Gilets jaunes

Par précaution, alors qu'à l'instant où nous écrivons ces lignes aucune demande n'a été faite à la Préfecture de Paris ou au ministère de l'Intérieur, samedi, dans la capitale, dès le début de la matinée, les Champs Elysées vont être bouclés et tout le quartier va être sécurisé.

Personne en pourra circuler en voiture sur la plus belle avenue du monde. Plusieurs milliers de policiers ont été mobilisés. Ils vont filtrer les entrées sur les Champs. Il faudra montrer patte blanche. Les cartes d'identité seront demandées et les sacs seront fouillés.

Les stations de métro qui donnent sur les Champs ou qui sont proches, Tuileries, George V, Argentine, Franklin Rossevelt, Champs Elysées Clemenceau, Charles de Gaulle Etoile, Concorde en particulier mais aussi Madeleine, Invalides, Saint-Philippe du Roule, Miromesnil, Assemblée Nationale, Varenne, devraient être toutes fermées mais les correspondances seront assurées.

Deux demandes ont été à ce jour déposées en préfecture. Il devrait donc y avoir un rassemblement place de la République et un défilé de République à la Madeleine. C'est tout le centre de Paris qui risque donc d'être touché. Il vaut mieux éviter ces secteurs si vous prenez votre voiture ce week-end.

Les Gilets jaunes ont aussi évoqué un possible rassemblement du côté de la porte Maillot. Là-aussi si les manifestants sont nombreux, la circulation risque d'être difficile dans le quartier.

Notez que plusieurs endroits sensibles de la capitale comme Matignon, des ministères, l'Elysées, l'Assemblée Nationale, le Sénat vont certainement être sanctuarisés autrement dit protégés par les forces de l'ordre. Cela signifie des rues barrées donc des problèmes pour se déplacer en voiture.

Les Gilets jaunes pourraient aussi viser le périphérique et certaines nationales ou autoroutes franciliennes avec, par exemple, des opérations escargot.

Les autres manifestations prévues à Paris samedi et dimanche

La CGT appelle à manifester contre le chômage et la précarité. Le rendez-vous est donné samedi à 12h00 place de la République à Paris. Le défilé se rendra au siège de l'Unédic, rue Traversière (12e)

A 17h00 samedi toujours place de la République, l'association Act-Up Paris organise un rassemblement pour la Journée mondiale de Lutte cotre le SIDA.

Samedi à 14h00 place de la Nation, le collectif Rosa Parks organise une marche contre le racisme .

Place du Panthéon, samedi à 12h00, les étudiants manifestent à l'appel de plusieurs organisations pour protester contre la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers.

Dimanche 2 décembre, les Champs-Elysées seront encore fermés aux voitures toute la journée pour l'opération Paris respire qui va avoir lieu comme tous les premiers dimanches du mois. Paris respire est aussi organisé dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements qui seront donc piétonniers ce dimanche.

Les transports en commun

Dans le RER A, samedi et dimanche, en raison de travaux pour la création d'une 4e voie à Cergy-le-Haut, le trafic est interrompu entre Cergy Saint-Christophe et Cergy-Le Haut, à partir de 20h35 et entre Maisons-Laffitte et Cergy Saint-Christophe, à partir de 21h30.

Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.