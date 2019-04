La circulation du week-end en Ile-de-France : attention aux départs en vacances et aux manifestations des Gilets jaunes

Paris, Île-de-France, France

Pour ce grand week-end de Pâques les points noirs vont se multiplier à Paris et en Ile-de-France et la circulation risque d'être difficile dans certains quartiers et à certaines périodes durant ces trois jours.

Manifestations

Le 20 avril 2019, Île-de-France Mobilités, la RATP et la Ville de Paris vont lancer le nouveau réseau de bus parisien. Attention, il y a des changements notables.

Manifestation des Gilets jaunes : les Champs-Élysées et les abords du palais de l'Élysée sont interdits à la manifestation, ainsi que les abords de Notre-Dame. Beaucoup de lignes de transport en commun vont être perturbées. La 1, 6, 8, 9, 12, 13 vont être partiellement interrompues. Les métros et RER ne s'arrêterons pas à certaines stations ou gares des lignes 2, 7, 14, 3 et du RER A et C.

Sur les routes

Le week-end de Pâques sera le plus difficile de toutes les vacances scolaires de printemps sur le plan de la circulation routière. En Île-de-France, la circulation sera très dense dès les premières heures de la matinée jusqu’à 18 heures en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation sont attendues également sur l’autoroute A13 dès le milieu de la matinée.

Lundi 22 avril, dans le sens des retours, en Île-de-France, des difficultés de circulation sont attendues tout au long de l’après-midi jusque tard dans la soirée sur les autoroutes A10, A6 et A13.

Conseils Bison futé pour le samedi 20 avril : quittez les grandes métropoles, avant 9 heures (avant 7 heures pour Paris).

Conseils Bison futé pour le lundi 22 avril : pour un retour vers une grande métropole, rentrez avant 14 heures ou après 20 heures. Évitez l’autoroute A13 entre Rouen et Paris, de 10 heures à 19 heures.

Transports en commun

RER C

Direction(s) concernée(s) : Dourdan, Gare d'Austerlitz Dates : du samedi 20 au lundi 22 avril 2019 Aucun train entre Gare d'Austerlitz et Dourdan.

Du samedi 20 au lundi 22 avril 17h00, les clients sont invités à emprunter la ligne D du RER entre Gare de Lyon et Juvisy, des navettes ferroviaires mises en place entre Juvisy et Brétigny puis des bus de substitution entre Brétigny et Dourdan.

Le lundi 22 avril de 17h00 à 23h15, les les clients sont invités à emprunter les trains ELBA (destination St-Martin d'Etampes) jusqu'à Brétigny puis des bus de substitution entre Brétigny et Dourdan.

Le lundi 22 avril à partir de 23h15, des bus de substitution sont mis en place entre Gare d'Austerlitz et Dourdan. Motifs : "week end rouge" et remplacement d’appareil de voie à Brétigny

Direction(s) concernée(s) : Dourdan, Juvisy, Massy Palaiseau, Paris Périodes et dates: du samedi 20 au lundi 22 avril, 17h00 Trafic interrompu entre Musée d'Orsay et Massy Palaiseau, entre Musée d'Orsay et Juvisy et entre Paris Austerlitz et Dourdan. Motif : modernisation et extension du réseau.

Direction(s) concernée(s) : Juvisy Période : soirée à partir de 23h15. Dates : lundi 22 avril. Aucun train JILL (destination Juvisy) de Musée d'Orsay vers Juvisy. Motif : travaux de maintenance.

RER D :

Travaux de maintenance : direction(s) concernée(s) : Corbeil via Evry-C., Melun (via Combs), Paris. Date : dimanche 21 avril 2019. Entre PARIS GARE DE LYON et VILLENEUVE SAINT-GEORGES, moins de train sont prévus de circuler.

Direction(s) concernée(s) : Paris Gare de Lyon, Orry la Ville/Creil Dates : dimanche 21 avril 2019 Moins de trains entre Paris Gare de Lyon et Goussainville.

Direction(s) concernée(s) : Melun (via Combs), Paris Date : dimanche 21 avril Entre 10h30 et 21h00, moins de trains entre Paris et Melun via Combs la Ville. A partir de 22h30 , les trains sont sans arrêt de Villeneuve Saint-Georges vers Melun.

Direction(s) concernée(s) : Orry-la-Ville Creil, Corbeil via Evry-Courcouronnes, Melun via Combs. Période : soirées à partir de 23h30. Dates : du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019. Aucun train entre Stade de France Saint-Denis et Creil, dans les deux sens. Un service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Stade de France Saint-Denis et Creil, avec desserte des gares intermédiaires.

Transilien H

Direction : Paris Nord, Persan via Montsoult, Persan via Valmondois, Pontoise Période : toute la journée. Dates : samedi 20 et dimanche 21 avril Trafic interrompu entre Paris Nord et Ermont Eaubonne et entre Paris Nord et Sarcelles St-Brice. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Stade de France et Sarcelles St-Brice et entre Stade de France et Ermont Eaubonne, avec desserte des gares intermédiaires. Motif : travaux de modernisation de la gare d'Epinay Villetaneuse

Direction(s) concernée(s) : Persan Beaumont via Valmondois. Période : soirées à partir de 23h15. Dates : du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019. Aucun train d'Ermont Eaubonne vers Persan Beaumont. Un service de bus de remplacement est mis en place d'Ermont Eaubonne vers Persan Beaumont, avec desserte des gares intermédiaires (excepté Ermont Halte). Motif : travaux de maintenance.