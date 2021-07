La circulation est de nouveau ouverte sur la LiNo

Les voitures peuvent de nouveau circuler sur la LiNo depuis ce dimanche 4 juillet 2021, 13 heures, confirme la préfecture à France Bleu Bourgogne. La Liaison Nord Ouest, axe routier qu'empruntent 32 000 véhicules chaque jour, a été fermée pendant plus d'une journée à cause de dysfonctionnements électriques et informatiques.