La circulation et le stationnement modifiés à Laval ce dimanche à cause de la course Ekiden

À cause de l'organisation de la course pédestre l'Ekiden Laval ce dimanche 27 mars 2022, la circulation des voitures et leur stationnement sont modifiés dans la ville.

En raison de l'organisation de la course pédestre l'Ekiden Laval ce dimanche 27 mars 2022, la circulation est interdite de 7h à 14h de la rue Échelle Marteau au quai Sadi Carnot, de la rue Jules Ferry au pont Aristide Briand, de la rue Jules Ferry au pont de l'Europe, de la rue Solférino au quai Béatrix de Grâvre, de la rue Ambroise Paré au quai Paul Boudet. Les quais Béatrix de Grâvre, Sadi Carnot, Paul Boudet sont également fermés à la circulation.

Aux mêmes horaires, les ponts de l'Europe et Aristide Briand sont également fermés, tout comme les rues François Pyrard, du Vieux Saint Louis, de l'Ermitage, du Vieux Pont, Saint Anne ainsi que de la rue Félix Faure à la rue Léo Lagrange et du parking ingénierium à la rue du Vieux Saint Louis. De 10h45 à 15h, il est interdit de circuler rue du Vieux Saint Louis et rue Léo Lagrange.

Stationnement interdit

Il n'est pas possible de stationner dans certaines rues de 7h à 14h : rue du Vieux Saint Louis, rue Crossardière du rond-point de Pritz à la rue Félix Faure et de la rue Jules Ferry au pont de l'Europe. Impossible de se garer également sur les quais Béatrix de Grâvre, de Bootz, Sadi Carnot et Paul Boudet.

Le stationnement sur le parking du Viaduc et de la halte fluviale est possible mais aucune sortie n'est autorisée avant la fin de la course. Des déviations sont mise en place par la rue Notre Dame de Pritz.

Départ de la course pédestre l'Ekiden Laval à 9h au square de Boston. L’Ekiden est un marathon-relais couru par équipes de six sur les 42,195 km du parcours. Le semi, quant à lui, se dispute en trinôme sur une distance de 21 km.