Pour la 33e édition des OFNIJEC samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 à Laval, la circulation et le stationnement sont modifiés dans plusieurs rues de la ville.

La circulation et le stationnement modifiés ce week-end à Laval pour la course des OFNIJEC

Départ de la course des objets flottants non identifiés ce dimanche 26 juin !

Même s'ils seront sur la Mayenne, les OFNIJEC vont gêner les voitures ce week-end des 25 et 26 juin à Laval. La célèbre de course de radeaux revient pour sa 33e édition et la Ville modifie les conditions de circulation et de stationnement.

Circulation ralentie samedi 25 juin

Le coup d'envoi des festivités est donné samedi 25 juin dès 9h avec un défilé des radeaux dans les rues de la ville. Pour cette raison, la circulation sera ralentie de 9h à 11h30 quartier Ferrié, dans les rues de la Gaucherie, Bernard Le Pecq, du Général De Gaulle, du Vieux Saint Louis, de la Paix et Crossardière. Vous aurez aussi des difficultés à passer avenue de Fougères, place du 11 Novembre et sur les ponts de l'Europe et Aristide Briand.

Circulation interdite dimanche 26 juin

De 15 h à 17h : impossible de rouler, même en deux roues, sur le quai Béatrix de Gâvre, de la rue de la Filature au pont de l'Europe, sur le pont de l'Europe, rue Magenta, ainsi que de la rue Solférino au quai Béatrix de Gâvre et rue Crossardière, de la rue Jules Ferry au quai Béatrix de Gâvre.

De 15h à 18h30 : la circulation est interdite sur les quais Béatrix de Gâvre, Sadi Carnot, Paul Boudet, Jehan Fouquet et Albert Goupil ainsi que sur les ponts de l'Europe, Aristide Briand et le Vieux pont. Les véhicules sont interdits enfin : du pont de l'Europe au pont Aristide Briand, rue François Pyrard, rue de la Paix, de la rue Jules Ferry au pont Aristide Briand, rue Mazagran, de la rue Echelle Marteau au quai Sadi Carnot, rue Sainte Anne, du quai Paul Boudet à la rue Ambroise Paré, rue d'Anvers, de la rue des Lices au quai Paul Boudet, rue de Verdun, en direction du quai Jehan Fouquet, du vieux pont au pont Aristide Briand, de la rue Hydouze au Vieux pont.

De 15h à 20h : il est interdit de circuler sur le quai Paul Boudet à partir de la rue Sainte Anne jusqu'à la rue de la Cale.

Stationnement interdit dimanche 26 juin

De 8h à 20h : il est interdit de se garer au niveau de la cale quai Paul Boudet, sur le parking quai Paul Boudet et sur le quai côté rivière et côté impair entre la rue d'Anvers et la rue de la Cale.

De 12h à 17h30 : sur les quais Béatrix de Gâvre, Sadi Carnot, Paul Boudet et Albert Goupil devant l'escalier d'accès à la rivière. Impossible de stationner dans la contre allée André Pinçon à partir du pont Aristide Briand au parking Gambetta.

L'accès aux ouvrages de navigation sera également interdit au public quai Sadi Carnot (écluse), quai Béatrix de Gâvre (cale Magenta), quai de Bootz (écluse), quai André Pinçon (cale) et quai Albert Goupil (escaliers d'accès à la rivière). Les cales, quai Béatrix de Gâvre, quai André Pinçon, quai Albert Goupil, Magenta, seront réservées aux services de sécurité et leur accès devra être libre de tout encombrement