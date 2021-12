La circulation modifiée dans le quartier Hoche à Nîmes

Dans le cadre de l'aménagement de l'écoquartier Hoche-Université, la Ville de Nîmes modifie la circulation à partir du 8 décembre 2021 pour améliorer l'accessibilité. La vitesse sera désormais limitée à 30 km/h dans les rues Vincent Faïta, Hoche, Bonfa et sur l'axe rue de la Biche-rue Sully. Suite aux travaux de voirie réalisés entre la place Lévi-Strauss et la rue Vincent Faïta, la rue Sully sera désormais en sens unique "descendant" vers le centre-ville. La piste cyclable sera à contresens. Des trottoirs aux normes et du stationnement seront aménagés en fonction de la largeur de la voie.

D'autres adaptations locales de circulation

Parallèlement à ces travaux de voirie, quelques adaptations locales de circulation vont être mises en œuvre :

le dernier tronçon de la rue de la Biche sera également mis à sens unique entre la rue Bonfa et la place Marceau Bonnafoux, permettant une liaison directe entre la rue Bonfa (quartier Croix de Fer, chemin des Limites) et la rue Vincent Faïta. Les vélos pourront circuler dans les deux sens.

le retour se fera par la rue Vincent Faïta, rue Hoche et la rue de Calvas qui sera également mise à sens unique entre la place Marceau Bonnafoux et la rue Bonfa. Elle permettra de régler les conflits d’usage dans une voie, empruntée par les bus Tango, qui permet tout juste à 2 véhicules de se croiser.

La rue Hoche, mise à double sens pendant les travaux entre la place Marceau Bonnafoux et la rue Philippe Seguin restera définitivement dans cette configuration qui permet d’améliorer l’accessibilité locale au cœur du quartier Hoche-Université.