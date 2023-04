La circulation perturbée dans le Vieux-Laval ce lundi 24 avril à cause d'une grue

La circulation et le stationnement sont perturbés dans le centre-ville de Laval. Impossible de se garer sur le parking place Hardy-de-Lévaré en face de la porte Beucheresse ce lundi 24 avril 2023, à Laval de 7 heures à midi, en raison de l'utilisation d'une grue. Les rues Marmoreau et Saint-Mathurin sont également barrées, de 9 heures à 17 heures.

Une déviation est mise en place depuis la rue Marmoreau, par les rues du Docteur Ferron, Saint-Mathurin, Vaufleury et la rue de l'Ancien-Évêché et depuis la rue Saint-Mathurin par la rue du Marchis et la rue de l'Ancien-Évêché.