La 4e étape de la course professionnelle de cyclisme "Route d’Occitanie" a lieu entre Mirepoix et Cazouls-lès-Béziers ce dimanche 17 juin. Des perturbations sont prévues sur l'itinéraire de la course.

Dimanche 17 juin 2018, les conditions de circulation sont modifiée pendant la course cycliste "Route d’Occitanie". La course s’est élancée jeudi de Cap Découverte dans le Tarn. Prévue en quatre étapes à travers plusieurs départements, l’Hérault accueillera la dernière étape Mirepoix - Cazouls-lès-Béziers.

Itinéraire d'une étape longue de 192.7 km

Cette étape entrera dans le département par la RD52 depuis Trausse (11) vers la Livinière aux environs de 14h. Le parcours empruntera la RD168 via Siran, Cesseras et Azillanet puis la D10 vers la cité cathare de Minerve et La Caunette.

La RD907 sera franchie à Aigues-Vives pour rejoindre la D20 via Agel , Villespassans et Cébazan. À Cébazan, le peloton empruntera la D612 vers le col de Fondjun, avant de plonger sur Saint-Chinian et traverser le centre-ville en direction de Pierrerue par la D20.

Direction D134 et le col de Pierrerue avec un sprint intermédiaire et descente sur la ville arrivée de Cazouls-leès-Béziers via Cazedarnes par les RD134, 36, 134e1 et 14.

La circulation sur l’itinéraire emprunté sera donc interrompue (une heure maximum) par les services de gendarmerie qui précèdent la course, au fur et à mesure de la progression du peloton.

L’arrivée est prévue à Cazouls-les-Béziers entre 15h30 et 16h30.

Les contraintes d’organisation à l’arrivée nécessitent une règlementation spécifique en traversée de Cazouls-lès-Béziers entre 13h et 18h.