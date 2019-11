La circulation réduite à une voie sur la RN 106 suite à un éboulement à Saint-Privat-de Vallongue

Saint-Privat-de-Vallongue, France

L'éboulement a eu lieu sur la commune de Saint-Privat-de Vallongue en Lozère, au lieu-dit "Marveillac". Des rochers sont tombés sur la RN 106. On ne circule plus que sur une seule voie par alternance par feux tricolores. Les automobilistes qui circulent dans le secteur sont invités à la plus grande prudence à l’approche du secteur et au passage de la zone neutralisée à l'endroit de l’éboulement. Le déblaiement complet de la voie et la fin des perturbations de circulation est prévue pour le 6 décembre, selon la DIRMED (Direction interdépartementale des routes Méditerranée).