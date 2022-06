La circulation très perturbée sur l'autoroute A1 à Maurepas après un accident entre deux camions

Quatre kilomètres d'embouteillage étaient constatés vers 10 heures ce mardi sur l'autoroute A1 dans le sens Paris/Lille au niveau de la commune de Maurepas dans la Somme. Cet accident met en cause un poids-lourd frigorifique et un poids-lourd porte-véhicules. Le premier est immobilisé sur la voie de droite, et le second, en portefeuille, est immobilisé un peu plus loin sur la voie médiane et sur la voie de gauche.

La circulation se fait alors en "chicane" entre ces deux véhicules. Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur la zone de l’accident, la plus grande prudence est recommandée.