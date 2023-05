La CMA – CGM se positionne sur la Corse

La compagnie maritime « Méridionale », propriété du groupe STEF, bénéficiaire de la délégation de service public 2023-2029, sur les ports de Porto-Vecchio et d'Ajaccio (en partenariat avec Corsica Linea pour ce dernier) changera de direction prochainement.

L'ogre du fret maritime, Rodolphe Saadé, dont la compagnie a réalisé un bénéfice de 23 milliards d'euros l'an dernier, est également le propriétaire de le Provence et de Corse-Matin. Le rachat doit être finalisé début juin selon les syndicats. Des ambitions corses qui inquiètent la classe politique.

La « Méridionale » change de capitaine. Les autorités de la concurrence française et marocaine finalisent leur avis sur le rachat de la compagnie du groupe STEF par le géant des mers, la CMA-CGM.

La nouvelle avait fait bondir Gilles Simeoni en début d'année. Il menaçait de retourner la table et de remettre en cause la DSP. Depuis, il s'est ravisé et a rencontré Rodolphe Saadé. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ou presque. Lors d'un rapport d'information à l'assemblée de Corse, Gilles Simeoni a exposé les garanties offertes.

Sceptiques, les présidents des groupes « Core in fronte » et « Avanzemu » doivent rencontrer cette semaine Rodolphe Saadé ou l'un de ses adjoints. « Un Soffiu Novu » a déja été reçu par son bras droit, Jean-Marc Sauvée, il y a une dizaine de jours.

Quelles sont les ambitions de CMA – CGM dans l'île?

Le milliardaire, dont l'épouse, Véronique Albertini est originaire du Niolu, dispose avec Corse-Matin d'une vitrine médiatique. L'achat de la « Meridionale » est-il le cheval de Troie de plus hautes ambitions? La Corsica Linea et Corsica Ferries pourraient être secouées à terme.

In fine, pèsent les risques d'une distorsion de concurrence et de monopole. Pour l'heure, la CMA-CGM a les yeux de Chimène pour les élus, mais reste muette pour la presse. Elle ne souhaite pas communiquer tant que la procédure de rachat n'est pas conclue.