La colère de certains commerçants et salariés contre la hausse des prix du stationnement à Montpellier

Depuis le 15 juillet, le stationnement est plus cher quartier des Arceaux à Montpellier. Les rues qui étaient en zone verte sont passées en zone orange et celles qui étaient en orange sont passées en jaune. Une mesure mise en place par la ville de Montpellier en concertation avec les habitants et les commerçants pour augmenter le turn-over des voitures. Les habitants qui ont des abonnements résidents à 15 euros par mois trouvent plus facilement de la place et les clients des commerces aussi.

De 4 euros par jour on est passé à 33 euros dans certaines rues

Sauf que tout le monde ne s'y retrouve pas. Notamment les gens qui travaillent dans le quartier et qui ne peuvent pas bénéficier d'un abonnement résident. En zone verte en restant moins de 7h, le stationnement leur coutait 4 euros la journée, aujourd'hui en zone orange, ils doivent payer 33 euros.

Mes salariés vont démissionner, ils n'auront aucun problème à trouver du travail ailleurs

Patrick Puel est le patron d'Arceaux Boucherie rue Mariage. En découvrant ce changement de tarif il y a 10 jours, ses salariés ont clairement dit à leur patron qu'ils allaient chercher du travail ailleurs, ce qui ne manque pas. "La moitié de mes salariés qui habitent en ville viennent en transports en commun ou en trottinette, mais les quatre autres habitent à l'extérieur, Saint-André de Saint-Denis, Saint-Gély et l'équipe du matin arrive au travail à 5 h. Donc vous imaginez bien que venir à 5 h du matin en transports en commun, c'est un peu compliqué. Mes salariés m'ont dit qu'ils allaient démissionner. Ils n'auront aucun problème pour trouver du travail ailleurs, un endroit où ils n'auront pas à payer de stationnement."

Tout le monde ne peut pas se loger à Montpellier et venir en transport en commun

Patrick Puel se dit prêt à faire des efforts pour l'écologie, mais à l'importe quel prix. "On n'est pas du tout opposés à la transition vers un monde moins pollué, évidemment, mais on est tous dans le même bateau. Mais pas comme ça, pas aussi rapidement, c'est très compliqué. On subit vraiment, on a l'impression d'être matraqué. Nos élites, nos dirigeants prennent des décisions et ça tombe toujours à la fin sur l'entreprise ou le salarié qui doit payer. Je veux bien qu'on nous culpabilise, mais il y a des limites quand même. Tout le monde ne peut pas se loger en ville et venir en transport en commun".

Patrick Puel envisage très sérieusement lui aussi de déménager, avec son associé il cherche lui aussi de nouveaux locaux pour s'installer en périphérie avec un parking gratuit pour les clients et les salariés. "Je suis un adepte du centre ville. Michael Delafosse le sait puisqu'il est venu fêter les 60 ans de notre entreprise il y a quelques semaines. Je suis un fondu de la rue Marioge, mais nous réfléchissons très activement à quitter le quartier. On va perdre notre clientèle. On va perdre une partie de notre ADN, mais on va aller s'installer comme tout le monde à l'extérieur, sur un grand parking où nos clients pourront stationner, nos livraisons pourront se passer tout à fait tranquillement et on pourra avoir du foncier, un grand laboratoire, un grand magasin et c'est un changement de vie pour mon entreprise. Ca me brise un peu le cœur. Mais quand on est chef d'entreprise, il y a des choix à faire et ce choix avec mon associé, nous allons le faire. Je suis un homme de tradition, on se transmet nos entreprises. Mes parents me l'ont transmise. Je suis très ému par ça parce que je suis vraiment pour un service de proximité et vous voyez sur une zone commerciale, on ne rend pas la proximité. On se rapproche du modèle de la grande distribution qui va à l'encontre de toutes mes valeurs. Donc vous voyez, je le fais vraiment à contrecœur. Je le fais pour sauver l'entreprise. Pour ceux qui vont me succéder, moi, dans quelques temps, je suis à la retraite, mais je ne pensais pas terminer comme ça."

Du côté de la mairie on explique qu'avec 4 000 nouveaux habitants de plus par an dans la ville de Montpellier il faut mettre en place ces mesures. Elle rappelle qu'il existe des parkings avec abonnements qui reviennent moins cher que les horodateurs et que les employeurs peuvent prendre en charge une partie des frais de stationnement de leurs salariés et les faire passer en charge.

Un abonnement spécial pour les salariés et tous les gens qui travaillent dans le centre ville dès l'automne

Mais surtout le mairie promet dès l'automne une carte d'abonnement spéciale pour les salariés qui travaillent en centre ville. Le montant n'a pas encore été décidé mais il devrait se situer entre 80 et180 euros par mois.

D'autres quartiers de Montpellier seront prochainement concernés par les changements de tarifs de stationnement : Carnot Strasbourg, le Millénaire, la Pompignane, cela sera voté jeudi en conseil municipal

A Malbosc à l'inverse le prix devrait diminuer. Enfin à Port Marianne, c'est la zone de stationnement payant qui a été élargie compte tenu des nouvelles constructions depuis le 15 juillet.