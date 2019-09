La colère des transporteurs routiers monte dans la Loire

Veauche, France

La Fédération nationale des transports routiers a réuni ses instances ce mercredi avant de se coordonner avec les autres organisations pour décider d'un plan d'action contre le gouvernement. Au début de l'été le secteur a menacé d'une grève à la rentrée. Principal motif de cette mobilisation : une aide fiscale réduite sur le diesel. Jusqu'à présent les transporteurs se faisaient rembourser 18 centimes par litre de gasoil. L'exonération doit tomber à 16 centimes l'année prochaine.

Au total, le gouvernement compte récupérer 140 millions d'euros pour les réaffecter à l’agence de financement des infrastructures. "On aimerait bien les voir ces infrastructures ! Parce que nous à Saint-Étienne, on en aurait bien besoin. On paie, on paie mais nous on n'a rien", commente, amer Pierre-Jean Lardon en faisant notamment allusion au projet d'A45. Le dirigeant de cette entreprise de transports de conteneurs maritimes estime ce déremboursement à 35 voire 40 000 euros en moins dans sa trésorerie. "Ça n'est pas une paille, ça va peser sur notre capacité d'investissement, tel camion qu'on voulait changer pour un véhicule moins consommateur de carburant, finalement on va le garder."

400 entreprises et 4 000 emplois dans la Loire

Ce jeune patron a repris le travail lundi le cœur gros, estimant déloyal l'attitude de l'État : "l'écotaxe a été abandonnée parce que nous avons accepté de payer quatre centimes de plus par litre de gasoil. Et ça devait être pour solde de tout compte, l'État considérait qu'on contribuait largement assez aux infrastructures. Et là il nous dit que non finalement on va de nouveau vous demander de l'argent. C'est déloyal, conclut Pierre-Jean Lardon.

Dans la Loire, 400 entreprises font du transport de marchandises ou de la location pour le transport routier et font travailler 4 000 personnes. Le secteur met par ailleurs en avant ses efforts pour réduire ses émission de gaz à effet de serre : - 24 % depuis 2001 assure-t-il. "Certes on roule au diesel mais on ne fume plus quand on passe un rapport, on n'a plus besoin de faire un double débrayage comme on faisait", souligne Jérôme Fichet, fier d'être conducteur poids-lourd depuis 19 ans et fatigué d'être uniquement considéré comme un gros pollueur.

La transition s'amorce doucement dans la Loire. Un groupe de routiers et d'autocaristes s'est mis d'accord pour installer la première station de ravitaillement en gaz l'an dernier, près de l'A72 du côté du Pont de l’Âne. "D'autres stations sont en cours d'étude sur Montbrison notamment, précise Cédric Jouffre est co-gérant de SRT à Saint-Etienne et TransRoche à Roche-la-Molière. Mais pour l'instant il n'y en a qu'une. Si elle tombe en panne, ça pose d'autres problèmes. Après, il y a le temps passé pour recharger les véhicules, ajoute celui qui anime club de transition énergétique au sein de la fédération des transports de voyageurs dans la Loire. Ça nous prend bien 40-45 minutes pour faire un plein de gaz contre 10-12 minutes pour un véhicule diesel". Et de regretter l'absence d'incitation fiscale de ce côté alors que les véhicules "coûtent 30 à 40% plus cher et que ça implique une mise aux normes des dépôts estimée entre 30 et 50 000 euros à l'échelle de son entreprise.