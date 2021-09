La colère des usagers contre la suppression des TGV Ouigo entre Nancy et Paris

Un hall de gare bondé de passagers à Nancy avant le départ d'un TGV Ouigo. Avec dans leurs valises l'amertume de voir la ligne TGV à bas prix "Ouigo" entre Nancy et Paris supprimée d'ici le mois de décembre, comme l'a annoncé la SNCF. Cette ligne n'ayant pas attirée suffisamment de clients selon l'entreprise ferroviaire qui souhaite s'orienter vers des "clients d'entreprise".

Les élus locaux, le maire de Nancy Mathieu Klein en tête, sont montés au créneau pour fait part de leur désaccord. Dans les rangs des passagers habitués ou non de cette ligne, résonne un même son de cloche : la surprise et la colère.

Les étudiants pénalisés

Du côté des étudiants d'abord puisque cette ligne est fréquemment utilisée par des jeunes se rendant à Paris et que Nancy compte au moins 55 000 étudiants. Un constat que partage Marie Laure, elle a grandi à Nancy et "connais beaucoup de nancéiens qui partait à Paris pour la journée pour faire les boutiques". Une ligne régulière avec deux aller-retour par jour et surtout par chère, aux alentours de 22€ le billet, "pour un étudiant, ces prix sont très attractifs" commente Esteban. Valentina elle n'était pas au courant de la suppression de la ligne, une mesure qu'elle regrette : "on est nombreux a emprunter cette ligne grâce à ces prix avantageux".

Même sentiment pour les travailleurs qui utilisent ce Ouigo pour aller travailler à Paris. C'est le cas du mari d'Hélène "je ne sais pas comment on va s'organiser, dit-elle alors qu'elle a signé la pétition lancée par le PCF, c'est un casse tête. On va devoir prendre un train pour prendre un Ouigo à Metz ou utiliser la voiture. En tout cas c'est du temps et de l'énergie de perdu".

Nancy, un "cul-de-sac ferroviaire" ?

Une déception partagée aussi par Nathalie, elle profite de cette ligne puisqu'elle vit à Reims, gare où s'arrête le TGV, elle n'a "plus de voiture, et ne voyage qu'en train. Je ne comprends pas alors qu'on nous encourage à prendre le train et limiter la voiture".

Interrogé sur France Bleu Sud Lorraine, le maire de Mathieu Klein faisait part de son inquiétude de voir Nancy devenir un "cul-de-sac ferroviaire". Une expression utilisée par de nombreux voyageurs au moment de décrire leur sentiment sur la situation.

