La colère des usagers de l'IDTGV Max, l'abonnement illimité est supprimé

La SNCF vient d'annoncer aux 10.000 abonnés de l'IDTGV Max que l'abonnement qui leur permettait de voyager en illimité était supprimé au profit d'une offre réservées aux jeunes. une pétition d'usagers est lancée notamment à Montpellier.

Ils pouvaient voyager en illimité pour 60 euros mois, la SNCF annonce qu'elle supprime cette offre, la colère s'organise pour les 10.000 usagers de la carte IDTGV Max. Ils ont appris la semaine dernière que leur abonnement mis en place il y a deux ans ne serait pas reconduit, fin de l'offre en avril.

Or de nombreux usagers ont organisé leur vie personnelle et professionnelle en fonction de cet abonnement particulièrement avantageux qui permet de vivre en province en ayant une activité professionnelle régulière dans la capitale.

C'est le cas de Catherine Bocagnano,58 ans, habitante de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier (Hérault). Elle se rend à Paris quasiment une fois par semaine pour son auto entreprise d'assistante administrative, et pour sa compagnie professionnelle de théâtre.

Il y a deux ans elle avait dû renoncer à une partie de son activité, les trajets coûtaient trop cher. Aujourd'hui la fin de cette offre est un vrai coup dur. La SNCF explique qu'il s'agissait d'une offre expérimentale, elle réserve à présent cet abonnement uniquement aux jeunes de moins de 27 ans, mais dans le contrat signé par les usagers, la notion d'expérimentation n’apparaît pas.

On ne peut pas tous se loger à Paris"

Catherine Bocognano se bat pour elle et pour tous les voyageurs dans sa situation. "Je suis en colère, outrée, scandalisée. On nous fait un mail pour nous dire "IDTGV Max c'est terminé, c'était une formidable aventure, au revoir !" Lorsque j'ai souscrit cet abonnement, cela faisait un an que je renonçais à aller à Paris pour mon entreprise et ma compagnie de théâtre parce que l'abonnement me coûtait trop cher. Cet abonnement IDTGV Max m'a permis de monter régulièrement à Paris de façon souple, c'était peu cher. On ne peut pas tous se loger à Paris, y a des gens qui ont opté pour la vie en province parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient continuer de bénéficier d'un trajet peu cher."

On n'est pas des cobayes, c'est de la discrimination !"

" La SNCF nous dit que c'était une expérimentation, mais c'est écrit nulle part ! Et puis on n'est pas des cobayes, on est des êtres humains ! Si je n'ai plus cet abonnement je serai obligée d'abandonner mon activité en libéral et d'aller à Paris pour ma compagnie de théâtre, je ne peux pas l'imaginer, je ne veux pas. J'ai mon mari ici à Montpellier, on a acheté une maison, on vit ici depuis 1999, il est impossible de tout vendre pour partir. Ceux qui ont fait le choix depuis l'arrivée d'ID TGB MAx de partir en province, c'est parce que les conditions de vie y sont plus faciles. On dit 10 000 familles touchées, mais ça fait combien de personnes avec les familles ? 40.000 ? 50.000 ? Pour moi c'est de la discrimination et on le prouvera"

Une pétition a été lancée sur Facebook et un collectif d'usagers a été reçu ce par la SNCF, qui se donne un mois pour réfléchir.