La Collectivité Européenne d'Alsace va-t-elle régler le problème de trafic de poids lourds sur l'A35?

Entre 160 et 180.000 véhicules traversent chaque jour Strasbourg par l'A35 en semaine, dont 16.500 poids lourds. Ces camions traversent l'Alsace pour échapper à la Maut, la taxe poids lourds en Allemagne, mise en place en 2005. Son instauration a entraîné un report de trafic vers les autoroutes de la région. Pour pallier ce problème, les élus alsaciens sont quasi unanimes : il faut également créer en Alsace une taxe poids lourds, la fameuse écotaxe.

C'est pour cette raison que les élus alsaciens ont souhaité que la Collectivité Européenne d'Alsace créée le 1er janvier récupère la gestion des routes. Mais le dossier n'est toujours pas bouclé.

L'écotaxe un serpent de mer en Alsace

"C'est un sujet très compliqué et très sensible," reconnait la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier. L'Etat a donné six mois jusqu'en juin 2021 à la nouvelle collectivité pour trouver une solution. La problématique est la même depuis quinze ans : comment taxer le trafic international, sans pénaliser les transporteurs locaux ?

Frédéric Bierry président du conseil départemental du Bas-Rhin travaille sur la question. "Les normes européennes ne permettent pas de taxer uniquement le transit", explique-t-il, "on n'a pas encore tous les éléments pour atteindre cet objectif sans pénaliser les transporteurs locaux".

S'assurer d'une recette avant de récupérer une compétence - Yves Bur

Le dossier est donc toujours en suspens et cela laisse perplexe Yves Bur, ancien maire de Lingolsheim, qui fut le premier à imaginer une taxe sur l'autoroute alsacienne en 2005. "Je regrette que, depuis le temps qu'on prépare ce dossier, il reste un tel flou, qu'il n'y ait toujours pas de certitude. Il me parait évident qu'il faille s'assurer d'une recette avant de récupérer une compétence!", explique-t-il à France Bleu Alsace.

Car les promoteurs de la CEA comptent sur la future taxe pour contribuer à l'entretien des routes dont l'Alsace obtient la gestion. Soit 6 600 km de routes départementales, nationale et la quasi-totalité des deux autoroutes.

Du côté des transporteurs français et alsaciens notamment, le message est clair : ils refusent toute taxe et comptent bien le faire savoir.