La Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin lance un programme de covoiturage domicile travail

Le programme proposé sur le territoire de la Cove est calqué sur des précédents. Ceux mis en place par exemple à Montpellier Méditerranée Métropole mais aussi dans une trentaine d'autres collectivités locales. Pour la Cove il s'agissait de mettre en application une des perspectives lancé l'an dernier sur son territoire pour le développement durable en lien avec le plan climat. Désengorger le trafic mais surtout freiner le tout voiture et proposer un service à la carte sur courte distance en complément du transport en commun pour toutes les communes périphériques. Sur son créneau domicile travail Klaxit propose que le conducteur ne fasse aucun détour sur son habituel trajet et que les passagers soient quasiment embarqués en bas de chez eux précise sa direction.

Le covoiturage domicile travail est encore confidentiel

Actuellement, seul 1 % des salariés français utilise le covoiturage pour se rendre au travail. La loi orientation des mobilités, votée en 2019, voudrait tripler cette part à court terme. Pour les habitants de la Cove intéressés en tout cas, il faut s'inscrire des a présent sur l'application mobile Klaxit et c'est la société qui mettra en relation passagers et conducteurs. Ce service est gratuit pour les passagers et les conducteurs perçoivent de 2 à 4 euros par trajet selon la distance parcourue. Cette initiative en Vaucluse est aussi soutenue financièrement par l'Ademe, l'agence de la transition écologique ainsi que la Région.