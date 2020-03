La compagnie aérienne britanique Flybe supprime ses destinations au départ d'Avignon

La décision est tombée comme un couperet. La compagnie aérienne britannique Flybe vient d'annoncer qu'elle supprimait "immédiatement" ses deux destinations au départ de l'aéroport d'Avignon Provence : Birmingham et Southampton. Elle était installée depuis plusieurs années à Avignon, transportant jusqu'à 19.000 passagers par an dans les meilleures années. Elle pesait aujourd'hui environ 5000 sièges par an, principalement en période estivale. A l'origine de cette décision, une mauvaise santé financière aggravée par les conséquences du Coronavirus sur le trafic aérien mondial.

C'est un véritable coup dur pour l'aéroport d'Avignon Provence qui pourrait avoir des répercussions sur l'activité globale de la plateforme bien sûr, sur les professionnels du tourisme et d'une manière plus large sur l'attractivité du territoire. Aussi, les responsables de l'aéroport se sont mis aussitôt en chasse de nouvelles compagnies susceptibles de reprendre les destinations abandonnées. Mais rien n'est mois sûr à cette heure...