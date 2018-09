10 ans après son premier vol au départ de Nantes, esasyJet va ouvrir une base sur l'aéroport Nantes-Atlantique. Sa septième en France. Elle sera en service dès le printemps 2019. Sur le tarmac, la compagnie à bas coût aura au quotidien trois avions, trois Airbus A320, qui stationneront là toute l'année.

Une nouvelle base, c'est synonyme d'un plus grand choix de destinations pour les Nantais, plus de fréquences de vols et de meilleurs horaires pour les destinations plébiscitées" selon François Baccheta, directeur général d'esayJet France