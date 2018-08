Nantes, France

La compagnie aérienne Hop, filiale d'Air France, va supprimer 110 emplois dans toute la France selon les informations recueillies auprès des syndicats au lendemain d'un comité d'entreprise organisé jeudi à Rungis. Parmi ces 110 postes, 35 seront relocalisés et 75 devraient faire l'objet d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi.

La gouvernance de la compagnie transférée à Nantes

L'entreprise va procéder à une réorganisation des services administratifs, elle va fermer son site de Rungis en région parisienne et relocalisé une partie du personnel à Nantes et à Clermont-Ferrand. Sur la base de Nantes qui compte à ce jour 180 salariés et où va être transférée la gouvernance de la compagnie, 26 postes seront supprimés et 28 recréés dans la foulée mais il ne s'agira pas des mêmes métiers explique le représentant local de la CFDT de Hop Etienne Guénat. Un nouveau comité d'entreprise aura lieu le 12 septembre.

Hop assure plusieurs liaisons au départ de Nantes notamment à destination de Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nice ainsi que des liaisons moyen-courrier à destination d'Amsterdam et de Milan.