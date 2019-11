La compagnie aérienne Transavia annonce 5 nouvelles destinations au départ de Nantes, dont Dakar et Reykjavik

La filiale low-cost d'Air France vient d'annoncer de nouvelles destinations au départ de l'aéroport de Nantes pour l'été 2020. Il sera possible d'avoir des vols directs vers Rhodes en Grèce, Bari en Italie, Dubrovnik en Croatie, Reykjavik en Islande et Dakar au Sénégal.

Nantes, France

De nouvelles destinations au départ de l'aéroport de Nantes pour la compagnie aérienne Transavia. La filiale low-cost d'Air France a annoncé ce mardi cinq nouvelles liaisons pour l'été 2020. Des vols directs pour Rhodes, Bari dans les Pouilles italiennes, Dubrovnik en Croatie, mais aussi Reykjavik en Islande. Enfin, la compagnie proposera aussi des vols vers le Sénégal.

Un vol par semaine vers Rhodes, Reykjavik et Dakar

"C'est toujours intéressant d'avoir des destinations qui ne sont pas proposées au départ de Nantes," explique Nicolas Henin, le directeur adjoint commercial et marketing pour Transavia. Ce qui est effectivement le cas pour Rhodes, Dakar et Reykjavik. "Aujourd'hui, nous sommes donc capables de proposer 31 destinations vers 15 pays."

Il y aura deux vols par semaine vers Bari et Dubrovnik à partir d'avril. Un seul vers Rhodes et Dakar. Quant à Reykjavik, la liaison avec Nantes est en quelque sorte une expérimentation pour juillet et août 2020, afin de voir si les voyageurs sont au rendez-vous.

Une forte demande pour des vols directs vers le Sénégal

"Pour Dakar, on est très confiant sur le fait qu'on pourra remplir ce vol sans problème", confie Nicolas Henin. "Ça fait très longtemps que Dakar n'était plus desservi en direct au départ de Nantes, mais aujourd'hui, c'est une destination pour laquelle la demande est la plus forte. On a déjà beaucoup de passagers qui vont de Nantes à Dakar et qui doivent passer par d'autres aéroports en Europe parce qu'il n'y a pas de vols directs. Là, ils pourront faire le voyage en direct et en un peu plus de 5 heures."

Le tout pour 109 euros en prix d'appel. Les billets vers les nouvelles destinations sont déjà en vente sur le suite de Transavia, sauf pour Dakar. Il manque juste une dernière petite autorisation formelle des autorités sénégalaises sur les droits de trafic, mais tout devrait être réglé d'ici les semaines à venir.