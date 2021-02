La compagnie aérienne Transavia va ouvrir 4 nouvelles lignes au départ de Brest

Toulon, Paris-Orly, Ajaccio, Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse. Ce sont les 8 destinations qui seront prochainement accessibles depuis l'aéroport de Brest (Finistère), pour un prix d'appel de 39 euros TTC l'aller simple. L'annonce de Transavia ce mardi confirme la volonté de la filiale d'Air France de s'ancrer à la pointe bretonne, trois mois seulement après son premier atterrissage à Guipavas.

Dès le 28 mars, la compagnie au logo vert desservira ainsi Paris-Orly (2 vols par jour), Marseille-Provence (3 vols par semaine le lundi, vendredi et dimanche), Toulouse-Blagnac (2 vols par semaine le jeudi et le dimanche), Montpellier-Méditerranée et Nice Côte d'Azur (2 vols par semaine le vendredi et le dimanche).

A partir du 22 avril, c'est l'aéroport de Toulon-Hyères qui sera connecté à Brest-Bretagne (2 vols par semaine le lundi et le jeudi).

La Corse sera enfin au programme avec une ligne Brest-Ajaccio (dès le 24 avril, le mardi et le samedi) puis une ligne Brest-Bastia (à partir du 12 juin, chaque mardi et samedi).

Les billets sont déjà disponibles à la vente sur le site de Transavia ou en agence de voyages.

Une très bonne nouvelle pour l'aéroport

Présente mardi pour dévoiler ces annonces, la PDG de Transavia France Nathalie Stubler a confirmé que "les Brestois et les habitants de la région ont répondu présents sur les premières routes que nous avons opérées cet hiver. Nous sommes heureux aujourd’hui de les prolonger et d’ouvrir quatre nouvelles routes, dont deux vers Paris et Toulon et deux autres vers la Corse. Nous sommes convaincus que notre offre low-cost alliée à la qualité de services et des destinations attractives ont un beau potentiel de développement."

La stratégie de Transavia tombe à pic pour l'aéroport de Brest Bretagne, qui a plafonné à 462 000 passagers en 2020 (1 236 000 en 2019). Frank Bellion, président de la société ABO, s'en réjouit : "dans le contexte de crise actuel, sans précédent, c’est une très bonne nouvelle. Opérer ces lignes directes est bon pour notre accessibilité et notre attractivité."