Rennes, France

"Nous sommes ravis de nous poser pour la première fois à Rennes" explique François Bacchetta le directeur général d'EasyJet France. A partir du 26 mars 2018, 4 vols seront assurés par semaine par la compagnie low cost entre Rennes et Lyon les lundi, mercredi, vendredi à 13h30 avec une arrivée à 14h55 et le dimanche à 15h40 avec une arrivée à 17h20. Dans le sens Lyon-Rennes, les départs en semaine se feront les lundi, mercredi et vendredi à 11h30 avec une arrivée à 12h55 et le dimanche à 13h40 avec une arrivée sur Rennes à 15h05. C'est un Airbus A320 d'une capacité de 180 sièges qui assurera cette liaison.

Rennes est sous-desservi

"On a mis Rennes sur la carte des vols EasyJet", le directeur général de la compagnie britannique François Bacchetta estime que le potentiel économique et touristique de Rennes est un atout essentiel pour faire de ce vol une réussite. EasyJet, premier réseau aérien en Europe, a de l'ambition pour Rennes, son directeur général rappelant que la compagnie représente 16% du marché hexagonal avec 1300 salariés en France, pilotes, hôtesses et stewarts. Le prix de départ du vol sera de 34 euros.

Développer la France et l'Europe

Le directeur des aéroports de Rennes Dinard Bretagne estime qu'il ne faut pas se fixer de limites pour le développement de l'aéroport de Rennes. L'arrivée d'EasyJet, "c'est une nouvelle étape importante dans notre stratégie d'ouverture et de démocratisation de notre trafic" affirme Gilles Tellier. D'ailleurs EasyJet envisage d'ouvrir à court terme l'aéroport de Rennes vers l'est de l'Europe...pourquoi pas Berlin ? Réponse dans les prochains mois.