La compagnie EasyJet fait redécoller la liaison La Rochelle - Lyon

A 8h20 précises, les 89 passagers sont descendus de l'avion pour ce vol inaugural entre Lyon et La Rochelle. 45 minutes plus tard, l’Airbus A319 a redécollé avec 105 passagers à bord à destination du Rhône. Une reprise de la liaison en grandes pompes saluée par Gérard Pons, Président du Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime : "La liaison est exploitée en vol direct, avec des Airbus A319, d’une capacité de 156 sièges. L’offre tarifaire est attractive et s’adresse à un large public : les entreprises, les voyageurs pour motifs "loisirs et tourisme", tout comme les voyageurs qui souhaitent rendre visite à de la famille ou à des amis. Cette ligne permettra également à la clientèle du Rhône-Alpes, qui est le deuxième bassin de population après l’Ile-de-France, de relier facilement notre région."

La compagnie easyJet a repris la ligne abandonnée par la compagnie Chalair qui a interrompu ses rotations le 10 mars dernier. Chalair n'arrivait pas à dégager des bénéfices, malgré la subvention prévue dans le contrat. Cette ligne fait en effet l'objet d'une délégation de service public. Fin février, EasyJet a été choisie parmi trois candidates. C'est celle qui demandait le moins de subvention : 328.000 euros versés pour assurer le service jusqu'au mois de septembre et la fin de la Délégation de Service Public.

Les horaires des rotations hebdomadaires entre La Rochelle et Lyon - © EasyJet

Les horaires des rotations estivales entre La Rochelle et Lyon - © EasyJet

Avec cette réouverture de ligne, l’aéroport de La Rochelle-Ile de Ré poursuit son développement en proposant des liaisons aériennes vers des destinations moins bien reliées en train ou par la route : "Lyon en est le parfait exemple puisqu’il faut à présent 1 heure pour rejoindre la ville et sa région", abonde Thomas Juin, Directeur de la plateforme rochelaise. La ligne Lyon-La Rochelle est exploitée à raison de trois rotations par semaine - lundi, mercredi et vendredi.

Reginald Otten, Directeur adjoint d’easyJet pour la France, également présent à l’occasion de ce vol inaugural. Deuxième compagnie aérienne domestique en France en parts de marché, easyJet se développe à La Rochelle et en particulier sur les liaisons domestiques, comme Nice, ouvert en 2020, et maintenant Lyon. A l’été 2023, easyJet proposera six destinations au départ de La Rochelle."