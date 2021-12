La compagnie italienne Trenitalia lance ses TGV sur le marché français

La compagnie publique italienne Trenitalia met en vente à partir de ce lundi 13 décembre les billets de ses trains à grande vitesse Paris-Lyon-Turin-Milan, qu'elle lancera le samedi 18 décembre face aux TGV de la SNCF. Trenitalia deviendra ainsi le premier opérateur à défier la SNCF sur le marché convoité de la grande vitesse en France depuis l'ouverture en accès libre de ce secteur à la concurrence en décembre 2020.

Des billets à partir de 23 euros

Les trains à grande vitesse italiens doivent faire deux allers-retours par jour, le matin et le soir, entre Paris Gare de Lyon et Milan Centrale, en passant par Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin. Ultérieurement, cette offre devrait être complétée avec trois allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon. On pourra ainsi choisir entre la "Frecciarossa" (flèche rouge) et le TGV entre Paris et Lyon. La compagnie italienne promet des billets à partir de 23 euros en "comfort standard" (équivalent de la seconde), et à partir de 29 euros en "business comfort" (équivalent de la première). Outre ces deux classes, Trenitalia propose aussi une "classe executive comfort" beaucoup plus chère et des salons privés. Le train Frecciarossa peut atteindre la vitesse de 300 km/h en quatre minutes.

Le plan "Riposte" de la SNCF

Face à cette attaque sur sa ligne emblématique, la SNCF a lancé le programme "Riposte". Pour les voyageurs les moins fortunés, elle a lancé deux allers-retours par jour en Ouigo, son TGV low-cost, en juillet 2020 pour atteindre 24 trajets par jour. Du côté des 22 TGV classiques quotidiens, on joue plutôt la carte de la montée en gamme. Toutes les rames faisant la navette entre les deux plus grandes villes françaises seront neuves d'ici la mi-2022. Elles pourront transporter plus de voyageurs, grâce notamment à la suppression de nombreux carrés.