Corse, France

D'après l'expertise du cabinet maritime et fluvial Evrard, au vu de l'ancienneté des bateaux (26 et 29 ans) et des dépenses à prévoir -très vite- pour satisfaire la réglementation environnementale notamment, il est "purement et simplement proposé aux élus de renoncer à leur acquisition".

En effet ce rapport estime que les deux navires, le "Paglia Orba" et le "Monte d'Oro", qui devaient être cédés à la région par la Corsica Linea pour quelques 10 millions d'Euros, s'avèrent être une bien mauvaise opération pour la Collectivité de Corse.

La présidente de l'Office des transports d'accord pour renoncer aux navires mais pas à la compagnie

Le cabinet Evrard propose purement et simplement de renoncer à l'acquisition des bateaux. Ces navires, en fin de vie, ne pourraient être encore exploités que pendant 6 à 9 ans tout au plus. Des coûts non négligeables pourraient être induits par leur rénovation. Dans le cas où ces investissements resteraient économiquement viables, les coûts d'exploitation, eux, augmenteraient. Enfin, des dispositifs de traitement des eaux de ballasts sont exigés à l'étranger. Un surcoût annoncé, là encore.

Vanina Borromei, la présidente de l'Office des transports, prend acte de ces conclusions, et affirme qu'il faut "très objectivement proposer à l'Assemblée de Corse de renoncer à ces acquisitions".

Pour autant, l'avenir de la compagnie régionale ne serait pas remis en cause et l'achat d'autres navires reste envisageable, selon la présidente.

L’objectif à partir du 1er janvier 2021 est bien la mise en place de la future compagnie maritime dans le cadre de société d'économie mixte à usage unique (SEMOP) et d’une SEM d’investissement. Ce qui va évoluer, c’est notre réflexion sur l’outil naval. Juridiquement, la SEMOP a une durée de vie de 10 ans, et ces navires ne pouvaient pas rentrer dans les cadres que nous nous étions fixés. Dès le mois de septembre, nous allons convoquer les membres de la commission de faisabilité de la compagnie. Nous avons un an pour le faire et je ne doute pas que nous pourrons le faire.

Une possibilité serait toujours d'actualité, celle que la CDC soit entièrement propriétaire des navires.

Vanina Borromei sera demain 7h50 l'invitée de la rédaction de RCFM.