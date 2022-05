La compagnie australienne Qantas confirme à Airbus sa nouvelle commande de 20 A321, 20 A220 et 12 A350-1000. Ces derniers serviront les lignes Sydney-Londres et Sydney-New Yord, des vols de 19 heures et plus de 16.000 km, les plus longs vols commerciaux existants.

La compagnie Qantas choisit Airbus pour ses vols sans escale les plus longs du monde entre Sydney et Londres

Qantas est déjà un client de premier plan pour Airbus, avec 109 appareils commandés, des A320neo. Mais la compagnie australienne accentue son partenariat avec le constructeur européen en lui réservant 52 autres avions, dont des A350-10000, capable d'opérer les vols commerciaux les plus longs du monde. Qantas compte desservir Londres et New York depuis ses bases de Sydney et Melbourne, sans escale.

Quatre mois après la commande géante

Ces 12 Airbus A350-1000, motorisés par Rolls-Royce, devraient être opérationnels en Australie à partir de 2025. Ils peuvent transporter près de 240 passagers et consomment 25% de carburant en moins par rapport à la génération précédente.

Actuellement, c'est Singapore Airlines qui exploite actuellement le plus long vol commercial sans escale au monde entre Singapour et New York (19 heures). Il faut compter un peu plus de 19 heures pour relier Sydney et Londres, sur plus de 17.000 kilomètres.

Qantas renouvelle sa flotte, les A321 (livrables en 2024) et A220-300 (livrables en 2023) serviront quant à eux à remplacer la flotte de Boeing 737 et 717 de la compagnie. Cette annonce en décembre dernier avait été perçue comme le contrat "le plus important jamais passé dans l'histoire de l'aviation australienne".