La compagnie Volotea débarque à l'aéroport de Deauville-Normandie

Déjà présente depuis 2014 à Caen avec plusieurs lignes intérieures, Volotea s'implante un peu plus en Normandie grâce à deux nouvelles destinations au départ de Deauville : la Sardaigne avec Cagliari et Palma de Majorque en Espagne. Un aller-retour par semaine entre avril et octobre. Pour la compagnie aérienne, Deauville représente un beau nouveau marché à conquérir : "C'est une ville vraiment très dynamique avec une forte demande, avance Pierfrancesco Carino, directeur général des ventes de Volotea, on ouvre deux belles destinations pour desservir la population locale mais aussi pour accueillir beaucoup de touristes et d'hommes d'affaires."

Deux nouvelles lignes qui arrivent au meilleur moment pour l'aéroport de Deauville. La fréquentation a baissé de 8 % en 2019 avec 134 629 passagers. Les offres tout inclus séduisent moins les voyageurs. "Il y en avait vraiment besoin parce que nous sommes en pleine mutation du trafic opéré par les tours-opérateurs, explique la directrice Maryline Haize-Hagron, les clients souhaitent toujours des vols packagés mais pas que. Donc il nous faut des vols secs et Volotea permet aujourd'hui cette complémentarité."

Le hall de l'aéroport de Deauville-Normandie le 15 janvier 2020 © Radio France - Marcellin Robine

L'arrivée de Volotea, une belle opportunité aussi pour les entreprises normandes selon Léa Lassarat, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire qui gère l'aéroport de Deauville : "Forcémment on va faire venir des touristes, des espagnols, des italiens qui vont dépenser sur notre territoire et puis ça va faire connaître Deauville, il y a plein de points positifs pour nos sociétés."

Si les deux nouvelles lignes vers l'Espagne et l'Italie fonctionnent, Volotea devrait développer de nouvelles destinations depuis Deauville. Pour sa première année sur la côte fleurie, la compagnie prévoit de proposer 18 500 sièges avec des tarifs à partir de 19 €. Les premiers avions partiront les 14 et 15 avril prochains vers Cagliari et Palma de Majorque.